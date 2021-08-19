Üye Girişi
Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı - Son Dakika

Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı

19.08.2021 14:55

Son dakika gündem haberine göre Van'ın Erciş Belediyesi, ilçede asırlar öncesine ait Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığını koruma altına aldı.

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçede asırlar öncesine ait Selçuklu- Karakoyunlu Mezarlığını koruma altına aldı.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde, şair Ercişli Emrah ile aşık olduğu Selvihan'ın da kabirlerinin bulunduğu mezarlıkta, ihata duvarı, ışıklandırma, demir kapı ve lavabo yapıldı.

Çevre temizliğinin de yapıldığı mezarlığın tahrip edilmemesi için güvenlik görevlilerince nöbet tutulmaya başlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, mezarlıkta yapılan çalışmaları inceledi.

Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, tarihi miraslara sahip çıkmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında mezarlığın güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Bölgede daha önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile incelemelerde bulunduklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, "Mezarlıkta yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare yaptık ve çalışmalara başladık. Restorasyon projeleri için gerekli girişimlerde bulunduk. En kısa sürede restore çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Milletvekili Arvas ise mezarlığın daha önceki süreçlerde defineciler tarafından tahrip edildiğini belirtti.

Mezarlığın çevresine duvar örüldüğünü ifade eden Arvas, "Jandarmamız burada nöbet tutacak. Ecdadın yadigarına sahip çıkmak bizim görevimiz. Kültürümüze ve mirasımıza sahip çıkacağız." dedi.

Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı
Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı
Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı
Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı

Karakoyunlu, Selçuklu, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar 16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü 16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı 16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor 15:39 Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu 14:27 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
15:37 Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi         
16:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu         
15:37
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı         
14:25
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement