Son dakika: Şereflikoçhisar Belediyesi gazilerle şehit yakınlarını Karadeniz gezisine gönderdi - Son Dakika

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gazilerle şehit yakınlarının Karadeniz turu talepleri, Belediye Başkanı Memiş Çelik tarafından yerine getirildi.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında gazilerle şehit ve gazi yakınları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Çelik, Karadeniz turu talebinde bulunmaları üzerine 50 kişilik kafileyi Karadeniz turuna gönderdi.

Çelik, ilçede ikamet eden tüm şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının her zaman hizmetlerinde olduklarını vurgulayarak, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri, yaşayan tarih anıtlarımız gazilerimiz ve onların aileleri bizlerin baş tacıdır, her türlü istek ve taleplerini en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Gazilerimizin bizden isteği olan Karadeniz turunu kısa sürede organize ettik. Trabzon Sümela Manastırı, Rize Ayder Yaylası, Samsun Bandırma Vapuru, çay fabrikaları gibi birçok noktayı görme olanağı sunduk." dedi.

Gezinin masraflarının Belediye Başkanlığı tarafından karşılandığını anlatan Çelik, imkanlar dahilinde sosyal projelerinin süreceğini kaydetti.