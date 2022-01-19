Son dakika: SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS, ALEV ALDI; İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki servis minübüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı terk ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay, saat 12.30 sıralarında Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında meydana geldi. Hava muhalefeti nedeniyle okulların tatil edilmesi nedeniyle öğrenci taşımayan servis minibüsü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, minibüsü terk edip, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, minibüsteki yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı. Minübüsün boş olması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.