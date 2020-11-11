Son dakika! Siirt'te çocuklar alışveriş merkezinde ağırlandı - Son Dakika

Siirt'te 35 çocuk alış veriş merkezinde ağırlandı.

Siirt'te hayırseverlerin desteğiyle Eruh ilçesinin Kuşdalı köyünden getirilen 10-14 yaş arası 35 çocuk kentte bir alışveriş merkezini gezdi.

Yemek ikram edilen çocuklar alışveriş merkezinin oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi. Ayakkabı, giysi ve oyuncak hediye edilen çocuklar daha sonra araçlarla evlerine bırakıldı.

Gezi organizasyonunu yapan Kadir Özdemir, hayırseverlerin desteğiyle köy çocuklarını kentte ağırladıklarını söyledi.

Daha önce de benzer çalışmalar yapıldığını dile getiren Özdemir, "İlimizde bir hayırseverin desteğiyle daha önce alışveriş merkezine gitme imkanı olmayan çocukları köyden araçlarla getirerek kentte ağırladık. Alışveriş merkezinde yemek ikram edip çocuk oyun alanlarını gezdirdik. Her birine hediyeler verdik. Keyifli bir gün geçiren çocukların mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. İnşallah önümüzdeki süreçte diğer köylerimizi de ziyaret ederek benzer çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Çocuklar güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.