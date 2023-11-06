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Son Dakika! Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika! Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 06.11.2023 21:54

Son dakika: Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan LPG'li otomobil devrildi. LPG tankının patlamasının ardından otomobilde çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde LPG tankının patlaması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

LPG TANKI PATLADI

İlçenin Gözpınar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı LPG'li otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Otomobildeki LPG tankı devrilmeyle birlikte patladı. Otomobil alev alırken, olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, araçta bulunan anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinden görüntüler:

Son Dakika: Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi hayatını kaybetti

Kurtalan, Siirt, Lpg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Siirt'te devrilen bir araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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