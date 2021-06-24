Son dakika haberleri... Siirt'te trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Son dakika haberi... Siirt'in Eruh ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis Mustafa Demircioğlu'nun (31) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis Mustafa Demircioğlu'nun (31) cenazesi Adana'da toprağa verildi. Demircioğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu morgdan alınarak Buruk Mezarlığı'ndaki tören alanına getirildi. Törende Adana Valisi Süleyman Elban, Demircioğlu'nun yakınlarını teskin etti. Törenin ardından kılınan namazına müteakip Demircioğlu'nun cenazesi defnedildi. Törene, Demircioğlu'nun yakınları, Vali Elban ile vatandaşlar katıldı. Eruh İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Demircioğlu'nun kullandığı otomobil, 22 Haziran'da Bayramlı köyü yakınlarında bir başka otomobille çarpışmış, kazada 3 kişi yaralanmış, yaralı Demircioğlu müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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