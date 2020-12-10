Son dakika: Şişli'de iş yeri yangını - Son Dakika

Son dakika: Şişli'de iş yeri yangını

10.12.2020 06:49
Son dakika: Şişli'de iş yeri yangını, System.String[]

Son dakika haberleri: Şişli'de tekstil ürünlerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şişli'de tekstil ürünlerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak'ta bulunan bir binanın girişindeki iş yerine ait tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun dumanlar tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Halide Edip, İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şişli'de iş yeri yangını - Son Dakika


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