Son dakika! Söğütlü ve Ferizli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde başlatılan eş zamanlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe ve beraberindekiler, ilçedeki esnaflara ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önerdi.

Belediye Başkanı Özten, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlere devam ettiklerini belirterek, vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Ferizli

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ve kolluk güçlerince Kovid-19 tedbirleri denetimleri yapıldı.

Denetimler sonrası gazetecilere açıklama yapan Arslanköylü, ilçede kurallara uyulduğunu gözlemlediklerini ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Arslanköylü, denetimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.