Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika! Somali'de intihar saldırısı: 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı
02.01.2021 12:19
Son dakika! Somali'de bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı yapıldı. Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre 1'i ağır 5 Türk işçinin yaralandığı aktarıldı.
Güvenlik kaynakları Somali'de Türk firmasına ait şantiyeye saldırı düzenlendiğini aktardı. Kaynakların aktardığı bilgilere göre, 1'i ağır 5 Türk işçi yaralandı.
Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiler şu şekilde:
"Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır. Bizdeki bilgilere göre saldırıda 5 Türk sivil işçi yaralanmıştır. Birinin durumunun ağır olduğu bilgisi mevcuttur. Saldırının Türk askeri üssüne mesafesi yaklaşık 15 kilometredir. Üssümüzde ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."
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