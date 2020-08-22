Son dakika spor: Gençlerbirliği'nde yeni transfer Salih Dursun, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni transfer Salih Dursun, sol diz ön çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun'un sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Salih Dursun'un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Salih Dursun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, 17 Ağustos'ta 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.