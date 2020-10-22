Son dakika spor: Şampiyon Muaythai sporcularından Kabakçı'ya ziyaret
22.10.2020 17:00
Son dakika haberler... Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz Kariyerlerinde birçok Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya dereceleri bulunan Muaythai sporcular ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Göksel Cingöz Kariyerlerinde birçok Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya dereceleri bulunan Muaythai sporcular ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Cingöz İl Müdürü Kabakcı'ya sporcular ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldığını belirten Kabakcı, Şampiyon sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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