Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Germiyan Sağlık Müdürü Dr. Sirvan Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Kifri'deki Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.
Cemal, saldırıda yaralanan Peşmergenin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.
DEAŞ'ın 1 Mayıs'ta Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında düzenlediği saldırıda 3 Peşmerge ölmüş, 2 Peşmerge yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Süleymaniye'deki DEAŞ saldırısında 1 Peşmerge öldü - Son Dakika