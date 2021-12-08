Son dakika haberi... Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sultangazi'de bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nedim Ç. isimli vatandaş, İsmetpaşa Mahallesi 83. Sokak'ta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Nedim Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, emniyet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından Nedim Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, saldırganın olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.