Son Dakika | Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 8 ölü - Son Dakika
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Son Dakika | Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 8 ölü

23.04.2022 19:50
Son Dakika | Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 8 ölü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Suudi Arabistan'ın Medine kentinde meydana gelen otobüs kazasının ardından 8 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi ise yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde meydana gelen otobüs kazasının ardından 8 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi ise yaralandı.

Suudi Arabistan'da hac vazifesini yapmak için Medine'ye gelenlerin bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi ise yaralandı.

Kızılay'ın Medine'deki Genel Müdürü Ahmed Al-Zahrani kazanın ardından yaptığı açıklamasında, "Göç Otoyolu" Medine-i Münevvere Yolu üzerinde meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Toplam 51 yolcudan 3 tanesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, cesetleri teslim etmek için kurbanların aileleriyle iletişime geçildiğini, yaralıların ise Suudi hastanelerinde tedavi görmeye devam ettiğini bildirdi. - RİYAD

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Suudi Arabistan, Medine, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Suudi Arabistan'da otobüs kazası: 8 ölü - Son Dakika
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