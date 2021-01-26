Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da duyulan şiddetli patlama sesi, şehirde yaşayanları tedirgin etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, patlama sonucu evlerinin sallandığını ileri sürdü.

Paylaşımların ardından hükümet yetilileri henüz herhangi bir açıklama yapmazken, Al Arabiya Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Halid Elyahya, ülkenin hava savunma sistemlerinin Riyad'ı hedef alan bir füzeyi durdurduğunu iddia etti.

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