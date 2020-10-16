Son dakika: Taksim'de öldürülen mühendis Halit Ayar'ın davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika: Taksim'de öldürülen mühendis Halit Ayar'ın davasında gerekçeli karar açıklandı

16.10.2020 00:59
Son dakika: Taksim'de öldürülen mühendis Halit Ayar'ın davasında gerekçeli karar açıklandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Olayın anlatıldığı gerekçeli kararda mahkeme, vicdani kanaate göre hüküm kurulduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki genç mühendis Halit Ayar, 7 Eylül'de İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açılan davada yargılanan 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3'er kez 9 yıl 9 ay hapis cezası kararı verilmişti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, olay günü Halit Ayar ile arkadaşlarının gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği ve evlerine dönmek için metro istasyonuna geldiklerinde sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal ile karşılaştıkları anlatıldı. Sanıkların Halit Ayar ve arkadaşlarından önce bira ardından para istediğinin de aktarıldığı gerekçeli kararda, para alamadıkları için sinirlenen sanıklardan Erhan Kurdal'ın elindeki bira şişesini kırarak maktul ve arkadaşlarına saldırdığı belirtildi.

Gerekçeli kararda 2 grup arasında kavga çıktığı da açıklanarak, "Maktul Halit Ayar'ın herhangi bir müdahalesi olmaksızın gelişen bu kavga sırasında sanık Kurdal'ın elindeki bira şişesiyle katılanlara vurduğu, akabinde diğer sanık Emra Yaşar'ın da kavgaya dahil olduğu ve bu sanığın bıçak ile maktul Halit Ayar'ı sol göğsünden yaraladığı ve Halit Ayar'ın kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü" şeklinde olay anı anlatıldı.

Sanıklardan Emra Yaşar'ın elindeki bıçak ile yerde yatar vaziyette olan Halit Ayar'ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği de anlatılarak "Maktul yerden kalkmak istediğinde ise bu kez diğer sanık Erhan Kurdal'ın maktulün karnına tekmeler ile vurduğu, maktulün bu durumunu gören arkadaşı Mustafa Sinan Nalçacı'nın olay yerine geldiği ve sanıklara engel olmak istediği ancak sanık Yaşar'ın ona da bıçak sallayıp yaraladığı" cümleleriyle cinayet anı anlatıldı.

Sanıkların olay yerinden uzaklaştıkları, maktul Halit Ayar'ın ise vücudundaki 4 adet kesici delici alet yaralanması sonucu hayatını kaybettiği gerekçeli kararda belirtildi.

Olaya karşı mahkemede tam bir vicdani kanaat oluştuğu gerekçeli kararda ifade edilerek sanıklar hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan ise 3'er kez 9 yıl 9 ay hapis cezası kararı verildiği ifade edildi. Sanıkların tamamen haksız bir zeminde olayı gerçekleştirdiklerini de açıklayan mahkeme, lehlerine indirim hükümlerinin uygulanmadığını aktardı. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Halit Ayar, Saldırı, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Taksim'de öldürülen mühendis Halit Ayar'ın davasında gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

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