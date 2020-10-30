ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken yaralı 14 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.