Son Dakika | Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 15 yaralı (2)
30.10.2020 20:51
Son dakika gündem haberi... ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken yaralı 14 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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