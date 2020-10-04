Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

- Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolunun 5. kilometresinde Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil Tavşanlı istikametinden Harmancık ilçe istikametine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Yoldan çıkan araç takla atarak şarampole gitti. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.K. ve Y.K. yaralandı.
Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ile yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:29 - Kaynak: İHA
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