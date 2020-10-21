Son dakika: Tayland Başbakanı Prayut, protestolara karşı aldığı OHAL tedbirlerini kaldıracak - Son Dakika

KUALA Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, ülkede son zamanlarda kendisine ve hükümetine karşı düzenlenen kitlesel protestoları engellemek üzere aldığı olağanüstü hal (OHAL) kararını kaldıracağını açıkladı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Başbakan Prayut, başkent Bangkok'ta muhalif grupların günlük protestolara başlaması üzerine 15 Ekim'de alınan ve Bangkok'ta 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan OHAL kararına ilişkin, "An itibarıyla olağanüstü hal tedbirlerini kaldırmak için hazırlıkları yapıyorum. Gerginliği azaltmak için attığımız ilk adım bu olacak." dedi.

Konunun haftaya pazartesi ve salı günü yapılacak Meclis özel oturumunda gündeme getirileceğini söyleyen Prayut, "Şiddet içeren protestolar olmadığı takdirde söz konusu tedbirleri hızlıca kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Prayut, protestoculara ülkeyi kaosa sürüklememe çağrısında bulundu.

14 Ekim'den bu yana Bangkok'ta devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında bugün bir grup üniversite öğrencisi, Bangkok Asliye Mahkemesine giderek, hükümetin OHAL tedbirlerini kaldırması için başvuruda bulunmuştu.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak Meclis'ten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14 ve 15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyen ve aynı gün Bangkok'ta sokaklara dökülen protestocular, gösterilere her gün devam etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Başbakan Prayut, 16 Ekim'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, protestoların sürmesi durumunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini vurgulamıştı.

Hükümet, daha sonra aldığı kararlarda protestoların haberini yapan üç muhalif internet sitesine erişimi kapatmış, gösterilerin televizyonda canlı yayımlanmasını engelleme emri vermişti.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.