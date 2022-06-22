Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

22.06.2022 10:15
Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, H.K, Ö.K, S.B, Ö.A, İ.K, H.C, ve B.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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