Bu kapsamda ilçelerde belirlenen adresler ile bazı araçlarda yapılan aramalarda 45 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 940 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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