Son dakika... Terör örgütü TİKKO'ya yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı - Son Dakika

TUNCELİ Ovacık kırsalında, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında emniyet, jandarma ve MİT'in ortak operasyonuyla kırmızı ve gri listede aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan ile gri listede 500 bin lira ödülle aranan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Teröristlerin yanında SİHA'lardan gizlenmek için şemsiye taşıdıkları belirtildi.

Operasyon bölgesinde 2 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 2 şarjör, güneş paneli, 45 pil, SİHA'lardan gizlenmek için 4 şemsiye çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.