HATAY'da terör örgütü DEAŞ propagandasını yapmak suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanıp, tutuklandı.
Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık'ta ilçedeki bir eve operasyon düzenledi. Baskında DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından hakkında 1 yıl, 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalayıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Terör propagandası hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika