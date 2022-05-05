Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika

Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı

MERSİN Mersin'de peşine düştükleri tilki obruğuna girerek sıkışan 2 köpeği, bulundukları yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesinde peşine düştükleri tilkinin obruğuna giren 2 köpek, bulundukları yerde sıkıştı. Köpeklerin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada obrukta bulunan tilki ise kendi çabalarıyla yuvadan çıkarak kaçtı. Obruktan çıkarılan köpekler, doğaya salındı.