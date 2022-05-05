Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı

05.05.2022 16:33

Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardıMERSİN Mersin'de peşine düştükleri tilki obruğuna girerek sıkışan 2 köpeği, bulundukları yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı

MERSİN Mersin'de peşine düştükleri tilki obruğuna girerek sıkışan 2 köpeği, bulundukları yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesinde peşine düştükleri tilkinin obruğuna giren 2 köpek, bulundukları yerde sıkıştı. Köpeklerin seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada obrukta bulunan tilki ise kendi çabalarıyla yuvadan çıkarak kaçtı. Obruktan çıkarılan köpekler, doğaya salındı.

Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı
Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı
Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı
Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı
Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı
Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı
Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Köprüde ayağı sıkışan kadını itfaiye kurtardı Köprüde ayağı sıkışan kadını itfaiye kurtardı Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: Tilki obruğunda sıkışan köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement