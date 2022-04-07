Son dakika! Tokat'ta polisler Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika

Tokat'ta polis memurları, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polisler Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Türk Kızılay'ın Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturduğu alana gelen polis memurları, "İhtiyaç Varsa Kan da Veririz Can da" projesi kapsamında hastalara umut olmak için kan verdi.