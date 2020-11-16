Son dakika: Tokyo Olimpiyatları'nda öncelik Kovid-19'a karşı sporcu ve seyirci güvenliği - Son Dakika

Son dakika: Tokyo Olimpiyatları'nda öncelik Kovid-19'a karşı sporcu ve seyirci güvenliği

16.11.2020 17:57
Son dakika: Tokyo Olimpiyatları'nda öncelik Kovid-19'a karşı sporcu ve seyirci güvenliği, System.String[]

Son dakika haberleri: Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Tokyo Paralimpik Oyunları'nın başarıyla organize edileceğini, en büyük önceliğin de sporcular ve seyircilerin güvenliği olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Tokyo Paralimpik Oyunları'nın başarıyla organize edileceğini, en büyük önceliğin de sporcular ve seyircilerin güvenliği olduğunu söyledi.

Oyunların 2021'e ertelendiği mart ayından beri ilk kez Japonya'yı ziyaret eden Bach, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Bach, Kovid-19 salgınına rağmen Japonya'da profesyonel beyzbol ve cimnastik gibi turnuvaların bazı kısıtlamalara karşın seyircilerin katılımıyla güvenle organize edilebildiğine dikkati çekti.

Oyunların başlama zamanına kadar, geliştirilmiş virüs test kitinin tanıtılacağına ve Kovid-19 aşısının üretileceğine inandığını kaydeden Bach, "Japon halkını korumak amacıyla IOC, sporcular ve katılımcılardan olabildiğince fazla insanın buraya bir aşıyla, ki o zamana dek bir aşı üretilirse, gelebilmesi için büyük çaba sarf edecek." dedi.

Bach, olimpiyatlar için seyirci katılım sınırına dair yorumların henüz erken olduğunu, salgının durumuna yönelik gelişmelerin takip edilmesi sonrası yetkililerce "makul seviyede" izleyiciye izin verilmesini beklediğini kaydederek, "Daha fazla sayıda yabancı katılımcıyı aşıya ikna etmek istiyoruz. Bu bize olimpiyat stadyumunda seyirci ağırlamayı ve bu seyircilerin güvenli bir çevreye sahip olmalarını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İnsanların salgına karşı endişe taşıdığını aktaran Bach, "Tabii ki herkes olimpiyatların tam kapasite ve kapalı gişe olmasını arzu eder. Ancak IOC ve organizasyon komitesi olarak en yüksek önceliğimiz, seyirciler için de olmak üzere, daha güvenli bir ortam oluşturabilmek." yorumunu yaptı.

Katılımcıların aşılanma maliyetlerine yönelik finansal yükü kısmen IOC'nin karşılayabileceğini belirten Bach, denizaşırı seyircilere Japonya'ya girişlerinde aşı uygulanması şartı aranacağına dair net konuşmadı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori, oyunların düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair çok sayıda yanlış haberin dolaşıma girdiğini anımsatarak, "Başkan Bach'ın ziyaretinin, herkesin (Tokyo Olimpiyatları'na yönelik) şüphelerini giderdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Başkent ziyaretinde Bach'ı kabul eden Tokyo Valisi Koike Yuriko da yurt dışından gelecek seyircileri ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirterek, "Japonya hükümeti ile Kovid-19 tedbirlerine yönelik büyük çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullanarak, oyunların geleceğe yönelik "işaret fişeği" olacağına inandığını söyledi.

Oyunların Japonya'ya kazandırılmasına önemli katkı sağlayan ve sağlık gerekçeleriyle ağustos sonunda görevinden istifa eden bir önceki başbakan Abe Şinzo ile de görüşen Bach, bu emeklerinden ötürü kendisine IOC'nin en büyük ödülü olarak bilinen "Olimpiyat Nişanı" takdim etti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat, Tokyo, Bach, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Tokyo Olimpiyatları'nda öncelik Kovid-19'a karşı sporcu ve seyirci güvenliği - Son Dakika Spor


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