Üye Girişi
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

30.11.2021 22:54

Trabzon'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Trabzon'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ortahisar, Arsin ve Yomra ilçelerinde ağaçlar devrildi. Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu enerji kesintileri yaşandı.

Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi'nde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin acil servis binasının metal çatı kaplamasının bir bölümü uçtu. Çatıdan düşen parçalar, bahçedeki 3 araca zarar verdi.

Fırtına dolayısıyla Kalkınma Mahallesi ve Fatih Mahallesi'nde iki evin de çatısı uçtu. Evlerin önündeki sokakta park halinde bulunan 4 araç, çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü, bir elektrik direğinin de telleri koptu.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Polis tarafından trafiğe kapatılan sokaklarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu
Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu

Fırtına, Hastane, Trabzon, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: İşçilerimizin satın alma gücünü yükselteceğiz 23:20 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: İşçilerimizin satın alma gücünü yükselteceğiz Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi 14:01 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
23:25 Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı
23:20 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: İşçilerimizin satın alma gücünü yükselteceğiz
22:51 Erdoğan'dan Ali Babacan'a 6 sıfır göndermesi: Ne sen attın ya!
22:19 İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
22:16 Son Dakika: Erdoğan, canlı yayında neden düşük faizi savunduğunu anlattı
22:15 Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti
22:12 Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi
21:56 Yaptıklarını kimse anlamadı! Çöpleri devirdi, kıyafetlerini çıkarıp değişik hareketler yaptı
21:37 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
21:23 İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası ağır olacak
Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı Dolar TL karşısında 13.96 seviyesine yükselerek tarihi rekor kırdı         
23:25
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Samsung, Volkswagen'e çip üretecek Samsung, Volkswagen'e çip üretecek         
15:32
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 23:30:56. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddetli fırtına nedeniyle bir hastane ile bazı evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement