Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

22.04.2022 14:15
Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Sarıtaş Mahallesi'ndeki bir evde satış amaçlı uyuşturucu madde bulundurulduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

"Yatkın" adlı narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 5 gram metamfetamin, 13 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. ve G.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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