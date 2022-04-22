Son dakika: Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Sarıtaş Mahallesi'ndeki bir evde satış amaçlı uyuşturucu madde bulundurulduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

"Yatkın" adlı narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 5 gram metamfetamin, 13 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu madde kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. ve G.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.