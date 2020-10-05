Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu 3.2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu 3.2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Son dakika: Trabzonspor, Brezilyalı stoper Vitor Hugo için kulübü Palmeiras ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, başarılı stoper için Brezilya ekibine 3.2 milyon euro bonservis bedelini 4 eşit taksitte ödeyecek.
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5.10.2020 14:17:10. #1.12#
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