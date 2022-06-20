Ustaoğlu, Cora ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde ikamet eden Kenan'ın evini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Hüseyin Kenan, Milletvekili, Salih Cora, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.