Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti

20.06.2022 20:17
Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti

Son dakika habere göre Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden jandarma er Hüseyin Kenan'ın ailesine taziyede bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Ortahisar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden jandarma er Hüseyin Kenan'ın ailesine taziyede bulundu.

Ustaoğlu, Cora ve beraberindekiler, ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde ikamet eden Kenan'ın evini ziyaret etti.

Ziyarette, Kenan için Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, Ustaoğlu ve Cora, aileye başsağlığı diledi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi raporu alan ve memleketi Trabzon'da bulunduğu sırada geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kenan (21) dün Akoluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında teslim olan sürücü tutuklandı Son dakika haber... Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında teslim olan sürücü tutuklandı Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberi... Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Hüseyin Kenan, Milletvekili, Salih Cora, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Trafik kazasında ölen askerin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement