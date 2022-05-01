Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

01.05.2022 17:53

Son dakika haberine göre Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu kaybolan kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarına sabah devam edildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde 3 gün önce iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dalgıç, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibinin katıldığı aramalarda, suda ve çay çevresinde dron ile geniş zoom özelliği bulunan kameralar kullanıyor.

Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, üç gün önce Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazada, diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Anne Sevinç Bulut ile sağlık personeli Büşra Bulut Tosun, dün Olur ilçesinde Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında yan yana toprağa verilmişti.

Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YORUMLAR
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Otomobil, Yusufeli, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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