Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü - Son Dakika

Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü

11.04.2021 11:31

Afyonkarahisar'da 1890'lı yıllarda Osmanlı döneminde yapılan ve 1980'lere kadar kullanılan yangın gözetleme kulesi, aradan geçen yıllarda atıl hale geldi.

Afyonkarahisar'da 1890'lı yıllarda Osmanlı döneminde yapılan ve 1980'lere kadar kullanılan yangın gözetleme kulesi, aradan geçen yıllarda atıl hale geldi. Bir zamanlar yüzlerce can ile birlikte vatandaşın mallarının kurtarılmasına vesile olan kule, şimdiki görüntüsü ile adeta vefasızlığın örneği oldu.

Tarihi Karahisar Kalesi'nin karşısındaki Hıdırlık Tepesi'ne 1890'lı yıllarda yangın gözetleme kulesi olarak yapılan ahşap bina, o dönem Osmanlı'nın itfaiye teşkilatı olan tulumbacıların kentteki adeta gözü ve kulağı oldu. Kentin en yüksek tepelerden biri olan Hıdırlık'a yapılan kule yüzlerce canın kurtarılmasını ve vatandaşların mal güvenliğinin korunmasını sağladı. 1950'li yıllardan sonra ise bina yangın gözetleme ile birlikte Ramazan topu patlatılması ve siren çalma merkezi olarak kullanıldı. Yapıldıktan yaklaşık 100 yıl sonra yani 1980 yılından itibaren teknolojide yaşanan gelişmeler ile bina atıl duruma geçti. 1990'lı yıllarda sahip çıkılmayınca madde kullanıcılarının mekanı haline gelen bina yakılıp yıkılarak tahrip edilince adeta harabeye döndü. Bir zamanlar işlevi ve konumu itibarı ile kentin en önemli binalarından biri olan kule yıkılmaya yüz tuttu.

"Bina restore edilip tarihe kazandırılmalı"

Binanın bulunduğu Fakipaşa Mahallesi Muhtarı Remzi Karataş, mahalleli olarak binanın durumuna çok üzüldüklerini kaydederek, sadece Fakipaşa Mahallesi değil Afyonkarahisar'ın geçmişten dolayı binaya vefa borcunun olduğunu dile getirdi. Binanın yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldığı gibi Ramazan aylarında da top patlatmak için kullanıldığını belirten Karataş, binanın restore edilip tarihe kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Binanın içler acısı hali İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan da drone ile görüntülendi. - AFYONKARAHİSAR

Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü
Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü

Karahisar, İtfaiye, Osmanlı, Yangın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tulumbacıların gözü kulağı olan 130 yıllık o kulenin öyküsü - Son Dakika


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