Son Dakika | Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)
Son dakika haberlerine göre ACI HABER AİLESİNE VERİLDİTunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Tunceli'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Hüseyin Çatal'ın acı haberi Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan ailesine ulaştı. Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak beraberindeki askeri yetkililerle birlikte şehidin Orta Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, şehidin evde bulunan babası Cengiz Çatal'a şehadet haberini verdi. Çatal ailesi büyük üzüntü yaşarken, acı haberi alan diğer yakınları ve komşular da taziye için şehit evine geldi. Şehidin naşının yarın Keçiborlu'da toprağa verilmesi planlanıyor.
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,
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