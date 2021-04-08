Son dakika haberleri... UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEME SÜRÜYOR - Son Dakika

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Konya'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü bölgede, teknik çalışmalar devam ediyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.

Kazanın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma da devam ediyor. Bölgede Konya Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kaza kırım ekipleri teknik çalışmalarını geceden bu yana sürdürüyor. Geniş bir alana yayılan uçağın parçaları ve deliller bölgedeki ekiplerce titizlikle toplanıyor.

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