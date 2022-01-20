Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 71 bin 843 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 166 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 85 bin 948 hasta taburcu olurken, bugün 414 bin 312 test yapıldı.

"TEDBİRLERİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,13 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,34 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,13 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 140 milyon 311 bin 232 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 222 BİN 180 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 312 bin 984 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 222 bin 180 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 999 bin 129 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 72 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken 72 bin 615 de yeni vaka tespit edilmişti.