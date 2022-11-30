TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü - Son Dakika
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TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü

30.11.2022 10:38

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine dair gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Buna göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü. Anketlerde beklenti, yaklaşık olarak yüzde 4 seviyesinde büyüme olmasıydı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde ise yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ YÜZDE 21,6 ARTTI

TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %7,6, hizmet faaliyetleri %6,9, diğer hizmet faaliyetleri %4,9, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık %1,1 ve sanayi %0,3 arttı. İnşaat sektörü ise %14,1 azaldı.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA TAHMİNLERİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,6 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %120,5 artarak 4 trilyon 258 milyar 168 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 241 milyar 523 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü

HANEHALKLARI TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 19,9 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %19,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %8,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,3 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 96,2 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %12,6, ithalatı ise %12,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %96,2, net işletme artığı/karma gelir ise %123,0 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde %29,5 iken bu oran 2022 yılında %26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %54,1 iken %54,8 oldu.

YORUMLAR (5)
  • Suleyman özdemir: O zaman patronlar iyi kazanıyo demekki .Öyleyse asgari ucret 10 bin lira olsun dokunmaz onlara .Zaten asgari ucretin bilmem ne kadarını da devlet ödüyo zaten haydi bakalım asgari ucret net 10 bin bekliyoruz Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ayhan KumRu: Hep büyüyoruz ama nedense maasimiz hep aynı.demekki büyüyen biz değil zenginler.ihrqcat rekorlari kırıyoruz ama nedendir bilmem cari açığı ithalatı hiç söylemiyorsunuz. İthalatın ihracatının 2 katı nasil büyüyoruz acaba Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: TÜİK duyurdu: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü - Son Dakika
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