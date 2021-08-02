Son dakika: Ukrayna'da fırtınada bankta oturanların üstüne ağaç devrildi: 2 ölü - Son Dakika

Ukrayna'nın Lviv kentinde etkili olan fırtınada bir bankta oturanların üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına can kaybına yol açtı. Ülkenin batısında bulunan Lviv kentinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Lviv polisinin verdiği bilgiye göre fırtına esnasında bir parkta bankta oturan 20 yaşındaki bir genç ile 18 yaşındaki genç kadının üzerine ağaç devrildi. İki genç aldıkları darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle ülke genelinde onlarca ağaç devrilirken, çok sayıda evin de çatısı uçtu. Olumsuz hava koşulları yurt çapında elektrik kesintilerine de yol açtı. Devlet Olağanüstü Durumlar Dairesi ülke genelinde 529 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan, meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın henüz Ukrayna'yı terk etmediği uyarısında bulundu. - VARŞOVA