Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 8 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesine gitti. Karaismailoğlu Giresun'da yaptığı çalışmalarda meydana gelen sel felaketinde 755 kilometrelik yol ağından 316 kilometresinin etkilendiğini bildirdi.

Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgedeki çalışmalarını sürdüren Karaismailoğlu, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık ve Çaldağ beldelerinde incelemelerde bulundu. Yol çalışmalarının yapıldığı alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Ulaştırma Bakanı, " vatandaşın devlete olan güveninin güçlerine güç kattığını söyledi".

ZARAR GÖREN YOLLAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Giresun'un sahip olduğu 755 kilometrelik yol ağından 316 kilometresinin etkilendiğini bilgisini veren Karaismailoğlu selden zarar gören yolların yeniden inşa edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü aktardı.

"İNCELEMELERİMİZİ TÜM BAKAN ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE SÜRDÜRÜYORUZ"

Afetzede vatandaşların yaşadığı acıların ve sıkıntıların tüm Türkiye'nin ortak derdi olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şu şekilde konuştu: "Vatandaşımızın devletimize olan güvenini gördükçe gücümüze güç katıyoruz. İncelemelerimizi ve çalışmalarımızı bölgedeki tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte dört koldan yürütüyoruz. Afetin etkilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için tüm çabamız. Yaşadığımız zorluluğu kısa zamanda aşacağız. Acımız ortak, her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Vatandaşımızın yanındayız."

ÇOCUKLARA TEK TEK KONUŞARAK MORAL VERDİ

Karaismailoğlu, incelemeleri sırasında sohbet ettiği vatandaşların taleplerini ve dertlerini dinledi. Evlerinin önü kayalardan ve topraktan kapanan vatandaşların yardım istemesi üzerine, Karaismailoğlu sorunun hızla çözülebilmesi için talimat verdi. Bakan Karaismailoğlu afetten psikolojik olarak en çok etkilenen çocuklarla da özel olarak ilgilendi. Karaismailoğlu, karşılaştığı çocuklara tek tek konuşarak moral verdi.