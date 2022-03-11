Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede

11.03.2022 11:10

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 67'si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 67'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 67'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine gönderilen şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.

Polis ekipleri, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için 8 Mart'ta 6 ilde başlatılan operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kocaeli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede
Kocaeli merkezli usulsüz engelli raporu operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede

YORUMLAR
500
Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 26 şüpheli salıverildi

Engelli, Kocaeli, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede - Son Dakika


Son Dakika
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Kılıçdaroğlu tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız! Demirtaş'ı da, Kavala'yı da, askeri öğrencileri de, düşünce mahkumlarını da...
11:01 Fransa'da seçim öncesi Macron'u eleştirisi: Telefonla konuşuyor, ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:17:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda yakalanan 67 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement