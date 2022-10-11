Son Dakika | Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı

11.10.2022 17:10
Son Dakika | Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı

Son dakika haberi... MUĞLA'da, uyuşturucu kullanırken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapınca gözaltına alınan C.D., tutuklandı.

MUĞLA'da, uyuşturucu kullanırken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapınca gözaltına alınan C.D., tutuklandı.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D.'nin Instagram ve Facebook hesaplarından, uyuşturucu madde kullanırken fotoğraf paylaştığını tespit etti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonla C.D., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Uyuşturucu kullanırken fotoğraf paylaştı; tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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