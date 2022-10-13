Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi

13.10.2022 14:10
Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi

Son dakika haber: Niğde merkez Kiledere Beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde merkez Kiledere Beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiledere beldesinde bir kişinin ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyonda; 20 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 719 mermi ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Kiledere, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika

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