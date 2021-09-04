Son Dakika: Üzerine ahşap gardırop devrilen 6 yaşındaki Mustafa Polat hayatını kaybetti. - Son Dakika

Önceki gün 8 Şubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda Özgür- Zeynep Polat çifti, yeni taşındıkları evde eşyaları yerleştirirken bu sırada oyun oynanan oğulları Mustafa'nın üzerine ahşap gardırop devrildi.

KURTARILAMADI

Gardırobun altında kalan Mustafa'nın çığlıklarını duyan annesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Özel bir hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu yıl 1'inci sınıfa başlayacak olan Mustafa'nın ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirdi. Mustafa Polat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.