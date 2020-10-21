Son dakika... Vali Taşbilek, Kovid-19 tanısı alanlarla temas eden kişilere test yaptırmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan kişilerle temas edenlerin sağlık kuruluşlarına başvurarak test yaptırmalarını istedi.

Taşbilek, Valilik Salonunda organize edilen toplantıda, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, hastane başhekimleri ve Pandemi Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek pandemi önlemleri ve filyasyon çalışmalarını değerlendirdi.

Misafirliklerde virüse karşı daha tedbirsiz olunduğuna dair tespitler yapıldığının altını çizen Taşbilek, vatandaşlardan belirli bir süre misafirlik ilişkilerini askıya almalarını istedi.

Hava sıcaklığının düşmesi ile kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda fazla zaman geçirilmeye başlandığına dikkati çeken Taşbilek, şunlar kaydetti:

"Pozitif tanı konan vatandaşlarımızla temaslı olanların gecikmeksizin sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmesi, kendilerine test yaptırmaları çok önemlidir. Kovid-19 şüphesi taşıyan vatandaşlarımızın da gecikmeksizin sağlık kuruluşlarına başvurmaları önem arz etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzde, hastanelerimiz de ve toplum sağlığı merkezlerimizde test almak için birimlerimiz mevcut olup, değerli vatandaşlarımıza yardımcı olunacaktır."