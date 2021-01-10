Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen - Son Dakika

Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen

10.01.2021 14:52
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen, System.String[]

Son dakika habere göre Kütahya'da yağmur sonrası ağaçlar ve meyveleri üzerindeki damlacıklar, görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'da yağmur sonrası ağaçlar ve meyveleri üzerindeki damlacıklar, görsel şölen oluşturdu.

Son dönemde bilhassa dağ ve kayak turizmi alanında hızlı bir çıkış yapan, özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde dört mevsimi birden yaşayan Kütahya, insanlara güzellikler sunuyor. Yağmur sonrası Radar mevkiinde oluşan ilginç görüntüler, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'nin objektifine işte böyle yansıdı. - KÜTAHYA

Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen
Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen

İlkbahar, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika... Yağmur sonrası görsel şölen - Son Dakika


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