Son dakika... Yalıhüyük'te Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlçeye gelen KOSKİ Abone İşleri Daire Başkanı Yaşar Samsat, Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Cuma namazı sonrası ise denetim ve maske dağıtımına Samsat, Kaymakam Kılınç, Belediye Başkanı Hasan Koçer, jandarma ve polis ekipleri ile sağlık kuruluşu temsilcileri katıldı.

Heyet esnafları dolaşarak sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Denetleme ekibi ayrıca vatandaşlara maske dağıttı.