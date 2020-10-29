Suriye'deki iç savaştan kaçan baba-oğul Gaziantep'te sokaklarında kağıt toplayarak yaşamını sürdürüyor. Zaman zaman kağıt toplamaktan yorgun düşen küçük çocuk, babasının çektiği arabada dinlenmeye çalışıyor.
Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Gaziantep'e yerleşen baba, yaşamını kağıt toplayarak sürdürüyor. Kağıt toplayan babasına yardım eden çocuk ise yorgun düşen minik bedenini babasının çektiği el arabasının arkasında dinlendiriyor. Çocuk, zaman zaman uyuyakaldığı aracın arkasında babasıyla birlikte ilerleyerek gözden kayboldu. - GAZİANTEP
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Son dakika yaşam: İç savaştan ekmek savaşına - Son Dakika