Son dakika... Yengesinin üzerine kuma getirmek isteyen abisini bıçakla öldürdü

Yengesinin üzerine kuma getirmek isteyen abisini bıçakla öldürdü

İkinci evliliğe onay vermeyen eşini, annesini ve babasını darp edince, 14 yaşındaki erkek kardeşi tarafından bıçakla öldürüldü

BURSA Balıkesir'in Edremit ilçesinde ikinci evliliğe onay vermedikleri için eşini, annesini ve babasını darp ettiği iddia edilen bir kişi; 14 yaşındaki erkek kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan erkek kardeş, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi 62. sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, evli olmasına rağmen ikinci evlilik yapmak isteyen Harun Kaçmazgündüz bu konu hakkında telefonla görüştüğü annesi ve eşi ile tartıştı. Gece saat 23: 00 sıralarında işten eve gelen Harun Kaçmaz, eşi Esra Kaçmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmaya dahil olan babası Muzaffer Kaçmazve annesi Emine Kaçmaz(41)'ı darp eden Harun Kaçmaz'a engel olmaya çalışan erkek kardeşi A.K.mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile abisini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Harun Kaçmaz, 112 ambulansı ile sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Suç aleti bıçağı olay yerinde bırakıp evden ayrılan A.K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme polisi ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Harun Kaçmaz'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği, küçük yaştaki zanlı A.K.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Hayatını kaybeden abi Harun Kaçmaz'ın 2 adet suç kaydının olduğu, kardeşi A.K.'nın ise daha önce herhangi bir suça karışmadığı öğrenildi.