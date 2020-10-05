Son dakika: Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabında, Olcay Şahan'ın sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Olcay Şahan ile anlaşmıştır. Olcay Şahan'a 'hoş geldin' diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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