Son dakika! Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan 3 kişiden biri serbest bırakıldı - Son Dakika

Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyla ilgili tutuklu 3 sanıktan biri tahliye edildi.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yönelik 11 Haziran cuma düzenlenen silahlı saldırı soruşturması kapsamında Trabzon Sulh Ceza Hakimliği, sanıklardan Ayhan K'nin tutukluluğunun gözden geçirilmesine karar verdi.

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin babası olan Ayhan K, hakimlikçe "mevcut delil durumu" göz önünde bulundurularak haftada 2 gün imza karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer sanıklar, H.A. ve T.K'nin ise tutukluluk hali devam ediyor.

Olay

Yomra Belediye binası önünde, 11 Haziran cuma sabahı Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K. güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı. H.A. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. T.K'nin babası Ayhan K. ise 15 Haziran'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe 16 Haziran'da cezaevine gönderilmişti.