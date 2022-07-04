Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

04.07.2022 18:03
Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Yakademirciler köyünde yaşayan Cemal Saltan (82), otomobilini park ederek araçtan indi.

Bir süre sonra hareket eden aracın altında kalan Saltan, bulunduğu yerden sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Saltan'ın cenazesi, inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta yapılan incelemede, el freninin çekili olmadığı tespit edildi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü - Son Dakika

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