Bir süre sonra hareket eden aracın altında kalan Saltan, bulunduğu yerden sağlık ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Zonguldak'ta el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalan kişi öldü - Son Dakika

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