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Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

29.12.2021 21:10

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaydegirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Devrek- Ankara yolu mevkisinde meydana geldi. M.C. iradesindeki 67 ACJ 070 plakalı Ford marka araç direksiyon hakimiyetini kaybederek S.K. yönetimindeki 74 AG 925 plakalı marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen otomobil park halindeki Tofaş marka araca çarparak durabildi. Kazada sürücü S.K. ve diğer aracın sürücüsü M.C. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan araçların çekilmesiyle ve Karayol ekiplerin bölgeyi temizlemesiyle yol trafiğe tekrardan açıldı.

Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Zonguldak, Tragger, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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